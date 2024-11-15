Армения возьмет кредит бюджетного содействия в 50 млн. евро от ОПЕК

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Правительство Армении на заседании в пятницу ратифицировало подписанное в ноябре текущего года кредитное соглашение «Вторая программа зеленого, устойчивого и инклюзивного развития» Международного фонда развития ОПЕК, которое предусматривает предоставление кредита бюджетного содействия на 50 млн. евро.



Программа направлена на содействие в вопросах смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, улучшения управления окружающей средой и энергоэффективности, обеспечения более высокого уровня равенства и стимулирования развития человеческого капитала.



Реформы в рамках проекта включают, в частности, содействие нуждам новых уязвимых групп беженцев из Нагорного Карабаха, улучшение качества медуслуг, борьбу с коррупцией. -0-



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15:06 15.11.2024