Армения за 9 месяцев получила более 1,1 тыс. тонн гуманитарной помощи на сумму в $79,6 млн.

Армения за 9 месяцев получила более 1,1 тыс. тонн гуманитарной помощи на сумму в $79,6 млн.

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. За январь-сентябрь 2024 года в Армению поступило 1 145.2 тонн гуманитарной помощи на сумму в 31 513.3 млн. драмов ($79 624.6 тыс.). Об этом сообщает Национальный статистический комитет республики.

При этом за 9 месяцев прошлого года республика в виде гуманитарной помощи получила 880.1 тонн грузов на сумму в 5 274.0 млн. драмов ($8 212.1 тыс.)

В первую тройку стран по стоимости гуманитарной помощи, поступившей в Армению за январь-сентябрь текущего года, входят США ($43 312.1 тыс., доля в общем объеме – 54,4%, рост по сравнению с январем-июнем 2023 года – в 18,2 раза), Германия ($8 098.0 тыс., доля – 10,2%, рост – в 5,2 раза) и Франция ($3 311.8 тыс., доля – 4,1%, рост – в 2,8 раза).

По объему гуманитарной помощи более всего Армения получила пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые изделия (418.1 тонны на сумму в $445.2 тыс.), текстиль и изделия из него (144.3 тонны на сумму в $2 108.3 тыс.) и продукты химической и связанных с ней отраслей промышленности (112.6 тонны на сумму в $61 108.3 тыс.). -0-

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13:51 06.11.2024

гуманитарная помощь, январь-сентябрь, статистика
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