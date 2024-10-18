Армения заинтересована в разблокировании всех коммуникаций в регионе - Мирзоян

ЕРЕВАН, 18 октября. /АРКА/. Армения искренне заинтересована в разблокировании всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе, заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян.



Выступая в Стамбуле на министерской встрече региональной консультативной платформы «3+3», он подтвердил поддержку армянской стороной инклюзивных и недискриминационных транспортных связей.



"Наше видение укрепления региональных связей четко отражено в инициативе «Перекресток мира», которую год назад представил премьер-министр Армении. Основная цель этого проекта – развитие коммуникаций между всеми странами региона и за его пределами посредством реконструкции, строительства и эксплуатации автомобильных, железных дорог, трубопроводов, кабелей и линий электропередачи», - отметил Мирзоян.



По его словам, для этого важны четыре принципа - уважение суверенитета и юрисдикции всех государств, а также равенство и взаимность. "В случае реализации «Перекресток мира» может стать неотъемлемой частью глобальных логистических маршрутов, обеспечивая большую скорость и эффективность перемещения товаров», - сказал Мирзоян.



Он подчеркнул, что эту инициативу приветствовали многие партнеры Армении, в том числе Иран. "Взаимно придерживаясь принципов расширения наших торгово-коммуникационных связей, Армения предпринимает активные практические шаги по строительству автомагистрали Север-Юг, оценивает выгоды от использования порта Чабахар (в Индии) и работает в направлении взаимного снижения дорожных сборов между нашими странами», - отметил Мирзоян.







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17:05 18.10.2024