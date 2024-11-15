Армянский производитель минералки Jermuk Group инвестирует почти 10 млрд. драмов, импорт техники освободили от таможенных пошлин



ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Правительство Армении на заседании в пятницу освободило компанию по добыче и разливу минеральной воды «Jermuk Group» от выплаты таможенной пошлины на импортируемую технику.



Данное решение обусловлено инвестиционной программой на сумму около 9,8 млрд. драмов, которую компания планирует реализовать. Так, предусматривается приобретение 10 единиц тягачей «DAF XF 480 FT» и 10 единиц изотермические полуприцепы «Krone SDP 27 eLG50-CS».



Указывается, что новая техника обеспечит предоставление «Jermuk Group» более качественных услуг в сфере экспорта товаров и грузоперевозок, повысить конкурентоспособность компании, а также позволит конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынках с местными и зарубежными компаниями.





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18:12 15.11.2024