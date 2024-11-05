Бензин в Армении в октябре подешевел на 5,8%, а дизтопливо – на 8,4%

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. Бензин в Армении в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года подешевел на 5,8%, а дизтопливо подешевело на 8,4%. Об этом свидетельствуют данные доклада Национального статистического комитета Армении.



При этом, цены на бензин в октябре текущего года по сравнению с сентябрем этого же года повысились на 0,1%, а на дизтопливо – понизились на 0,4%. А в октябре этого года по сравнению с декабрем прошлого года бензин и дизтопливо подешевели на 4,9% и 8,2%, соответственно.



Кроме того, жидкие углеводороды (бутан, пропан и т.д.) в октябре 2024 года к октябрю 2023 года подешевели на 4,4%, а к сентябрю этого же года – на 25,9%. Среднемесячная цена в октябре – 171,9 драма.



В целом, согласно статданным, на рынке непродовольственных товаров в сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года цены снизились на 1,7%, а по сравнению с августом текущего года – выросли на 0,5%. -0-



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17:21 05.11.2024