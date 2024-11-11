Более 27% пассажиров автобусов в Ереване оплатили проезд посредством единой билетной системы

Более 27% пассажиров автобусов в Ереване оплатили проезд посредством единой билетной системы

ЕРЕВАН, 11 ноября. /АРКА/. С 1 по 7 ноября из 2 млн. 131 тыс. пассажиров автобусов посредством единой билетной системы за проезд заплатили чуть более 578 тыс. человек или 27,11%, заявил в понедельник директор ЗАО «Ереванский автобус» Беглар Киракосян.

«По сравнению с предыдущей неделей доходы с оплаты автобусных билетов выросли на 24,7 млн драмов», - сказал Киракосян в ходе рабочего совещания в столичной мэрии. 

Среднесуточный показатель, по его данным, составил порядка 3,5 млн драмов.

Ранее сообщалось, что 1-7 октября из 3 млн. 847 тыс. пассажиров автобусов единой билетной системой воспользовались 84,7 тыс. человек (менее 2,2%). 

В Ереване с 1 ноября оплата за поездку на автобусах MAN, ZhongTong и GazelCity возможна только посредством монеты в 100 драмов или QR-кода. Водителям запрещено принимать деньги другого номинала. 

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11:11 11.11.2024

Ереван, автобус, терминал
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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