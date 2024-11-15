Частые отключения электричества беспокоят жителей Армении: свое видение решения проблемы представил кандидат в главы КРОУ

Частые отключения электричества беспокоят жителей Армении: свое видение решения проблемы представил кандидат в главы КРОУ

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Кандидат на должность главы Комиссии по регулированию общественных услуг РА Месроп Месропян представил свое видение по решению проблем частых отключений электричества и работе ЗАО «Электросети Армении».

Эту тему  во время обсуждения кандидатуры Месропяна в парламенте подняла депутат от правящей партии «Гражданский договор» Арпи Девоян, выразив озабоченность расходами, взятыми совместно с правительством кредитами и другими аспектами деятельности "Электросетей".

Месропян заявил, что глава КРОУ в своей работе не должен доказать, что ЗАО «Электрические сети Армении» - один из основных врагов страны.

«ЭСА - это специализированная структура, которая годами эксплуатировала имеющуюся в Армении систему, обеспечивая определенные результаты», - сказал Месропян на заседании Национального Собрания.

По его словам, есть показатели, которые справедливо вызывают недовольство и жалобы, однако необходимо понять, каким образом эффективно свести имеющийся негатив к нулю в сжатые сроки. 

«Пока я не могу озвучивать какие-либо цифры. Вызывающие беспокойство аспекты должны быть изучены. В случае моего избрания нам, в первую очередь, придется сконцентрировать имеющееся внимание на решение этих вопросов», - подчеркнул Месропян.

Он согласился с тем, что необходимо изучить суть инвестиционной программы «Элсетей Армении». 

ЗАО "Электросети Армении" входит в группу компаний "Ташир", которой владеет крупный предприниматель и благотворитель Самвел Карапетян. ЭСА управляет распределительными сетями среднего и низкого напряжения в Армении, обслуживая 1 млн. абонентов в стране. 

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16:02 15.11.2024

Армения, Электросети, инвестиционная программа
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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