Добыча на Амулсарском золотом руднике может быть запущена в конце 2025 года - Папоян

ЕРЕВАН, 31 октября. /АРКА/. Добыча на Амулсарском золотоносном месторождении может быть запущена в конце 2025 года, сказал министр экономики Армении Геворг Папоян.



"Наши усилия направлены на то, чтобы в начале 2025 года начались работы, а уже в конце последнего квартала должны начаться добыча и экспорт. Будет очень хорошо, если сможем лучше поработать и экспорт начнется с сентября-октября", - сказал министр экономики Геворг Папоян.



Он отметил, что в этом году ожидается рост промышленности на 3,1%, а в 2025 году на 5,7% в том числе и из-за начала разработки рудника.



Об Амулсарском месторождении



Амулсарское золоторудное месторождение — второе по запасам чистого золота месторождение в Армении. Оно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан. Месторождение содержит порядка 31 млн. тонн руды и 40 тонн чистого золота.



Lydian Armenia (основана в 2005 году, 100% дочка Lydian Canada Ventures, принадлежащей американской Orion Mine Finance и канадской Osisko Gold Royalties) в последние годы не может полноценно эксплуатировать Амулсарский рудник из-за протестов экологов и жителей прилегающих к месторождению районов.



Они обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению подземных вод Джермука и озера Севан, вызвав экологическую катастрофу. В 2018-2019 годах, затем и в 2020 году там регулярно проводились акции протеста с требованием прекратить работы.



В августе 2021 года Следственный комитет Армении представил итоговое экспертное заключение компании Earth link & Advanced Resources Development (ELARD) в рамках возбужденного 20 июля 2018 года уголовного дела. Согласно СК, экологических угроз от эксплуатации рудника нет, а вероятные риски возможно контролировать в случае принятия соответствующих мер.



В феврале 2023 годаА рмения, Евразийский банк развития (ЕАБР) и Lydian Armenia подписали в среду в Ереване Меморандум о взаимопонимании, согласно которому стороны выражают готовность привлечь порядка $150 млн. и еще $100 млн. вне рамок этого документа для разработки Амулсарского золоторудного месторождения. ЕАБР предоставит кредит на $100 млн., еще $50 млн. выделит местный банк. Правительство Армении получит 12,5% акций новой компании и обеспечит страхование сделки от определенных рисков. Соседние общины будут ежегодно получать $7 млн. в качестве поддержки от компании. По итогам сделки ожидается увеличение ВВП приблизительно на 1%. Также доходы в бюджет составят порядка 30-40 млрд. драмов в год, что на 20% увеличит доходы из горнодобывающей сферы. -0-



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19:21 31.10.2024