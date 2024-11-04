Доля ереванцев, заплативших за проезд в автобусе QR-кодом, заметно увеличилась

Доля ереванцев, заплативших за проезд в автобусе QR-кодом, заметно увеличилась

ЕРЕВАН, 4 ноября. /АРКА/. В муниципальном ЗАО "Ереванский автобус" констатируют заметный рост доли пассажиров автобусов, которые платят за проезд посредством QR-кодов. 

"За последние две недели автобусами воспользовались 3,7 млн. пассажиров, из которых 126 тыс. или 3,4% заплатили посредством единой билетной системы", - сообщил директор ЗАО «Ереванский автобус» Беглар Киракосян на совещании в мэрии.

Киракосян проинформировал, что 1 ноября из 316,8 тыс. пассажиров автобусов QR-кодом заплатили за проезд 52,15 тыс. человек (16,5%), 2 ноября из 231,9 тыс. - 50,8 тыс. (21,9%), а 3 ноября из 176,6 тыс. - 46,1 тыс. (26,1%). 

С 1 ноября за проезд на автобусах MAN, ZhongTong и GazelCity можно платить только 100-драмовыми монетами или QR-кодами (с мобильного приложения или бумажной распечаткой из терминалов). 

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13:36 04.11.2024

Ереван, автобус, терминал, QR-код
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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