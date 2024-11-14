ЕБРР содействует строительству и модернизации таможенно-логистических объектов в Армении на 80 млн. евро

ЕРЕВАН, 14 ноября. /АРКА/. Проекты, реализуемые с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках модернизации инфраструктуры Комитета по госдоходам (КГД) обсудил в четверг председатель КГД Рустам Бадасян с делегацией во главе с новоназначенным управляющим директором ЕБРР по вопросам Турции и Кавказа Элизабет Фалчетти.



Как сообщает пресс-служба КГД, в частности, были обсуждены программы строительства таможенно-логистических центров с соответствующим техническим оснащением в Сисиане Сюникской области общей стоимостью около 12 млн. евро и в Ереване на сумму примерно 45 млн. евро, а также проект реконструкции пограничного КПП Мегри (Агарака) и модернизации инфраструктуры общей стоимостью около 23,5 млн. евро.



По итогам обсуждения стороны выразили готовность продолжить долгосрочное и эффективное сотрудничество, сложившееся между КГД и ЕБРР.



ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Армении, инвестировав на сегодняшний день около 2,12 млрд. евро в 211 проектов в стране. 92% этих инвестиций были вложены в частный сектор. -0-



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16:40 14.11.2024