ЕИБ готов продолжать партнерство в реализации приоритетных проектов правительства Армении – вице-президент

ЕРЕВАН, 14 ноября. /АРКА/. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов продолжить партнерство в реализации приоритетов и стратегических проектов правительства Армении, заявила вице-президент банка Тереза Червинская на встрече с премьер-министром РА Николом Пашиняном в Ереваме.



Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян придал важность эффективному сотрудничеству правительства и ЕИБ, в том числе, в сферах дорожного строительства, развития инфраструктуры, энергетики, а также в водном секторе и других направлениях.



Стороны подчеркнули важность претворения в жизнь проектов автодороги Север-Юг, повышения энергоэффективности Еревана и других программ.



Состоялся обмен мыслями о возможностях реализации будущих программ, проекте правительства РА «Перекресток мира» и других вопросах. -0-



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16:06 14.11.2024