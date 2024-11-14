ЕИБ готов продолжать партнерство в реализации приоритетных проектов правительства Армении – вице-президент
ЕРЕВАН, 14 ноября. /АРКА/. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов продолжить партнерство в реализации приоритетов и стратегических проектов правительства Армении, заявила вице-президент банка Тереза Червинская на встрече с премьер-министром РА Николом Пашиняном в Ереваме.
Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян придал важность эффективному сотрудничеству правительства и ЕИБ, в том числе, в сферах дорожного строительства, развития инфраструктуры, энергетики, а также в водном секторе и других направлениях.
Стороны подчеркнули важность претворения в жизнь проектов автодороги Север-Юг, повышения энергоэффективности Еревана и других программ.
Состоялся обмен мыслями о возможностях реализации будущих программ, проекте правительства РА «Перекресток мира» и других вопросах. -0-
Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram
16:06 14.11.2024