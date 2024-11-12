Глава Минфина Армении ответил на вопрос, на что бы потратил $100 млн.

ЕРЕВАН, 12 ноября. /АРКА/. В ходе обсуждения проекта госбюджета Армении на 2025 год министру финансов Ваге Ованнисяну депутат задал вопрос: на что бы он потратил $100 млн., если бы они дополнительно были заложены в бюджете.



"Если речь идет о дополнительных $100 млн., то естественно должны сделать то, что намечено в рамках программы правительства. Для меня важно и мы планируем это реализовать, предоставление дополнительного содействия экспортирующим направлениям экономики. Это необходимо для того, чтобы сохранить конкуренцию на внешних рынках и обеспечить диверсификацию, о которой мы говорим", - сказал он. -0-





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12:45 12.11.2024