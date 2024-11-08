Глава СБА не видит резона в увеличении налогового бремени на банковский сектор Армении

ЕРЕВАН, 8 ноября. /АРКА/. Председатель Союза банков Армении Даниел Азатян не видит резона в увеличении налогового бремени на банковский сектор страны с учетом роста его прибыли.



«В мире нет такого опыта, а если есть один-два примера, то цели совершенно иные. Если государство считает, что прибыль банковской системы высока, нужно сравнение – высока по сравнению с чем? Если сравниваем с предыдущими годами – да, это хорошо, что высока, и мы приветствуем это, поскольку только-только достигаем международных стандартов. Мы не видим в этом резона», - сказал он накануне на полях банковского форума «Региональные вызовы и возможности в рамках сотрудничества с европейскими банками».



При этом Азатян подчеркнул, что увеличение прибыльности банковской системы ведет к росту налога на прибыль.



По данным СБА, чистая прибыль банковской системы по итогам 9 месяцев 2024 года составляла $682 млн. против $171 млн. в 2021 году, $581 млн. – в 2022 году и $586 млн. в 2023 году. По прогнозам, прибыль банковского сектора по итогам 2024 года может составить $900 млн., а в 2025 году достичь $1 млрд. -0-



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13:11 08.11.2024