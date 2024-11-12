Глава ЦБ Армении назвал меры для стимулирования роста экономики в 5,6% в 2025 году и указал на риски

ЕРЕВАН, 12 ноября. /АРКА/. Председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян в ходе представления в парламенте госбюджета-2025 г. назвал меры для стимулирования роста экономики и указал на макроэкономические риски.



«Макроэкономические прогнозы, заложенные в бюджете на 2025 год, отражают постепенную нейтрализацию факторов высокого экономического роста прошлых лет и формирование рост экономики на основе долгосрочных стабильных факторов. Это предполагает таргетирование более низкого роста экономики по сравнению со среднесрочной программой, в результате чего налогово-бюджетная политика на 2025 год будет руководствоваться прогнозом 5,6%-го роста экономики с упором на налогово-бюджетную стабильность и устойчивость долга, а также сохранение сформировавшегося за последние годы экономического потенциала», - сказал он.



По словам Галстяна, ожидается, что для достижения целевого уровня роста экономики потребуется эффективная реализация необходимых структурных реформ.



"Обеспечение экономического роста будет существенно будет зависеть от возможностей и результатов улучшения инвестиционного климата, стимулирования экспорта, а также реализации инфраструктурных инвестиционных программ своевременно и в полном объеме", - сказал он.



В этом контексте глава ЦБ придал важность последовательному повышению роли капрасходов, особенно, по инфраструктурным программам.



Галстян отметил также, что в условиях существующих геополитических и экономических неопределенностей существуют значительные риски с точки зрения стабильности факторов для экономического потенциала и возможных сценариев экономических перспектив.



«С точки зрения эффективного управления рисками считаем важным наличие строгих ограничений для формирования и использования средств Резервного фонда, направленных исключительно на покрытие возможных дополнительных финансовых потребностей расходов, исходящих из рисков», - подчеркнул он.



Отметив, что в проекте бюджета на следующий год заложено соотношение налогов к ВВП на уровне 25%, глава регулятора сказал, что это предполагает определенный консервативный подход и уступает соотношению, предусмотренному среднесрочной программой. Тем не менее, отметил он, ожидается, что в 2025 году доходы госбюджета окажут преимущественно сдерживающее воздействие на валовый спрос.



В контексте рисков и неопределенностей для экономических перспектив глава ЦБ придал важность формированию рычагов для улучшения собираемости налогов посредством налогового администрирования и законодательных инициатив, а также на необходимость налоговой политики, созвучной структуре стабильного экономического роста.



Он отметил также, что соотношение общих расходов к ВВП в 2025 году вырастет до 31,5%, в результате чего расходы окажут расширительное воздействие на государственный спрос.



«В результате, в условиях заложенного роста налогов в ВВП и значительного увеличения расходов, соотношение дефицита бюджета к ВВП запланировано на уровне до 5,5%, вследствие чего налогово-бюджетная политика будет иметь более расширительное воздействие на общий спрос», - сказал он.



По словам Галстяна, ключевое значение имеет политика сокращения темпов роста текущих расходов и существенное увеличение доли государственных капрасходов, что посредством стимулирования потенциального роста некоторым образом смягчит макроэкономические риски.



О проекте госбюджета 2025 года



В утвержденном в конце сентября 2024 года правительством Армении проекте госбюджета на 2025 год доходы заложены на уровне 2,87 трлн. драмов, расходы - в размере 3,48 трлн. драмов, дефицит - 609 млрд. драмов. Рост экономики запланирован на уровне 5,6%, средняя инфляция - 3,5%, а соотношение правительственного долга к ВВП - 53,5%. ($1 - 387.51 драма)



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17:13 12.11.2024