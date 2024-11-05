Глобальные инвестиции в солнечную энергетику к концу года могут достичь $500 млрд

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. Мировой сектор солнечной энергетики в 2024 году должен достичь приблизительно 2 тераватт установленной мощности, а глобальные инвестиции в солнечную энергетику могут составить $500 млрд к концу 2024 года. Об этом заявил индийский министр по новым и возобновляемым источникам энергии Пралхад Джоши, выступая на 7-й Генеральной ассамблее Международного солнечного альянса, которая проходит в Нью-Дели, передает ТАСС.



"В 2023 году солнечная энергетика составила 5,5% от мировой электроэнергии, а ее роль в энергетическом балансе быстро растет. Этот быстрый рост подпитывается рекордными инвестициями. Глобальные инвестиции в солнечную энергетику выросли с $144 млрд в 2018 году до $393 млрд в 2023 году и, как ожидается, достигнут $500 млрд к концу 2024 года", - сказал он.



По словам индийского министра, который также занимает пост председателя Международного солнечного альянса, "сегодня солнечная энергия стала самым доступным источником электроэнергии во многих регионах, даже превзойдя уголь и газ".



Как напомнил Джоши, Индия поставила амбициозные цели в области возобновляемой энергии. "В прошлом месяце Индия достигла впечатляющих 90 ГВт установленной солнечной мощности, уверенно продвигаясь к своей более крупной цели в 500 ГВт мощности возобновляемой энергии к 2030 году", - отметил он.



Индийский премьер-министр Нарендра Моди выступил с предложением создать альянс стран для развития солнечной энергетики в 2015 году. Через три года был учрежден Международный солнечный альянс. Его создание поддержали более ста стран, основная часть которых расположена в зоне тропиков к югу и северу от экватора. Штаб-квартира альянса находится в городе Гургаон в индийском штате Харьяна.





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09:20 05.11.2024