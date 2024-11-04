Госбюджет Армении - 2025: экс-министр финансов оценил риски главного финансового документа

ЕРЕВАН, 3 ноября. /АРКА/. Экс-министр финансов Армении, международный консультант по общественным финансам Вардан Арамян проанализировал структуру госбюджета страны на 2025 год и оценил возможные риски.

В интервью ОТА он указал, что госбюджет Армении 2025 года в целом является продолжением госбюджета 2024 года. "Кажется, что бюджет сбалансирован и капитальные расходы велики, как было в 2024 году. По части госведомств существенного роста текущих расходов не наблюдается, в основном, увеличение бюджетных ассигнований затронуло сферы обороны (примерно на 110 млрд. драмов), социальный сектор (тоже на 110 млрд.), на на обслуживание госдолга министерством финансов (на 50 млрд. драмов), министерство высоких технологий (на 22 млрд. драмов), на сферу образования (на 13 млрд. драмов)", - констатировал Арамян.

Он добавил, что по части остальных госорганов наблюдается более консервативное поведение, однако следует учесть, что бюджет опирается на экономику и его рисковость оценивается в зависимости от экономических мишеней (целей). "Правительство обещает определенный сценарий расходов, для реализации которого ему нужны ресурсы, источников для которых два - доходная часть (налоги) и дефицит (бюджета)", - отметил Арамян.

Доходы бюджета и их риски

Говоря о рисках доходной части, он обозначил, что в бюджете 2025 года предусматривается улучшить соотношение налогов к ВВП на 0.7 процентных пунктов, почти как и в прошлом году.

"Этот сценарий содержит значительные риски, поскольку если ставить нереалистичные цели перед госведомствами, особенно перед налоговым органом, то поведение последнего меняется - налоговое ведомство любой ценой станет "вытягивать" доходы из экономики", - заявил Арамян.

Он предупредил, что это чревато ухудшением бизнес-среды, ослаблением экономического потенциала и экономических ожиданий хозсубъектов.

Экономическая структура

Как отметил экс-министр, в главном финансовом документе страны лидирующими указаны неналоговоспособные сектора экономими - это капитальное строительство, торговля, которые в сравнении с экспортными отраслями приносят меньше налоговых доходов.

"Исполняемость бюджета за 9 месяцев уже показывает недовыполнение налоговых поступлений примерно на 150 млрд. драмов", - подчеркнул Арамян. В этой связи он отметил, что если не учитывать фундаментальные сферы экономики, фиксировать неправильные мишени и проистекающие из них обязательства, то «это сродни заложенным скрытым бомбам".

Позиция Минфина

Вместе с тем, Арамян положительно оценил поведение Министерства финансов, которое дисциплинированно обозначило возможные риски в бюджете и сумело зафиксировать Резервный фонд объемом 95 млрд. драмов для управления фискальными рисками.

"Мало это или много? Жизнь покажет. 95 млрд. драмов примерно соответствует менее 1% ВВП, а заявленное улучшение соотношения налогов к ВВП на 0.7 процентных пунктов приведет к потере налоговых доходов на 70-75 млрд. драмов", - указал эксперт.

Меры правительства недостаточны

Арамян напомнил, что правительство предусматриваете некоторые меры, в частности, по линии увеличения налога с оборота, расширения института декларирования доходов, однако этого недостаточно для улучшения соотношения налогов к ВВП на 0.7 п.п.

"Более того, я думаю, что увеличение данного показателя даже на 0.2 п.п. слишком амбициозная задача. Мы обольщаемся и забываем, что улучшение на 1% в 2023 году было большей частью обусловлено фантастически высоким ростом подоходного налога, особенно для финансово-банковской сферы. Были генерированы доходы, с которых налоги выплачены частично в 2022 году, частично в 2023 году", - подчеркнул бывший министр финансов.

Он отметил, что планируя 2024 год, следует учитывать, что шоковое влияние 2023 года больше не повторится и на этом фоне инструментов для обеспечения 0.7 п.п. окажется недостаточно, чтобы только за счет законодательных инструментов гарантировать такой приток доходов.

О проекте госбюджета 2025 года

В утвержденном в конце сентября 2024 года правительством Армении проекте госбюджета на 2025 год доходы заложены на уровне 2 трлн. 873 млрд. драмов, расходы - в размере 3 трлн. 482 млрд. драмов, дефицит - 609 млрд. драмов. Рост экономики запланирован на уровне 5,6%, средняя инфляция - 3,5%, а соотношение правительственного долга к ВВП - 53,5%. ($1 - 387.17 драма).

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11:12 04.11.2024