Инвестиции в $9 млрд. могут помочь Армении в декарбонизации экономики и повышении энергетической безопасности – доклад ВБ

ЕРЕВАН, 8 ноября. /АРКА/. Целевые инвестиции в размере около $9 млрд. к 2060 году и в дополнение к политическим реформам могут помочь Армении декарбонизировать свою экономику и повысить энергетическую безопасность, говорится в опубликованном в пятницу докладе Группы Всемирного банка «Армения: доклад о климате и развитии страны».



«Это возможно за счет экологически чистой внутренней энергии, повышения производительности сельского хозяйства, продовольственной безопасности и устойчивости к изменению климата, а также активизации частного предпринимательства и улучшения социальной защиты посредством фискальных и институциональных реформ», - отмечается в докладе.



Согласно представленным в докладе оценкам, примерно 75% целевых инвестиций может быть обеспечено частным сектором.



Авторы доклада убеждены, что Армения может улучшить энергетическую безопасность, защитить население от вредных последствий выбросов и обеспечить более устойчивый рост путем эффективной борьбы с изменением климата.



Указывается, что Армения очень уязвима к неблагоприятным последствиям изменения климата, в частности, к наводнениям, засухам, тепловым стрессам, граду и оползням.



«Экономика страны является высокоэнергоемкой и зависит от ископаемого топлива, что способствует возникновению острых экологических проблем, включая загрязнение воздуха. Страна входит в число стран с самым низким качеством воздуха в Европе. Ежегодная стоимость ущерба здоровью от загрязнения высока и достигает 10,6% ВВП», - говорится в исследовании.



По словам главы офиса ВБ в Армении Каролин Гегинат, инвестиции в эффективные меры по борьбе с изменением климата позволяют Армении создать новые драйверы роста и качественные рабочие места.



Региональный директор Международной финансовой корпорации на Южном Кавказе Ивана Фернандес Дуарте отмечает жизненно важную роль частных инвестиций в солнечную энергию, аккумулирование энергии, критически важную инфраструктуру и повышение устойчивости сельского хозяйства. «Партнерство между государством и частным сектором, ориентированное на климат, может стать катализатором создания низкоуглеродной и устойчивой инфраструктуры», - отмечает она.



В докладе ВБ выделены 2 основных приоритетных направления, которые могут вывести Армению на путь долгосрочного устойчивого роста: декарбонизация для сокращения выбросов и повышения энергетической безопасности, и стимулирование производительности сельского хозяйства, продовольственной и водной безопасности. На первое направление необходимы инвестиции в $6 млрд., а на второе - $2 млрд.



О программах ВБ в Армении



С начала деятельности в Армении в 1992 году Всемирный банк предоставил республике примерно $2,7 млрд. от Международной ассоциации развития (МАР, донором которой Армения стала в 2023 году), Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и трастовых фондов. В настоящее время ВБ финансирует в Армении 10 проектов общей стоимостью $500 млн. -0-



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18:12 08.11.2024