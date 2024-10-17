Квота беспошлинного ввоза электромобилей в Армению за 2024 год исчерпана

ЕРЕВАН, 17 октября. /АРКА/. Комитет по госдоходам Армении сообщил об исчерпании годовой квоты на беспошлинный ввоз электромобилей в республику.



Ранее установленная квота на 2024 год в 7400 автомобилей с электродвигателями решением правительства от 10 октября 2024 года была увеличена на 600 электрокаров. Указанное количество было ввезено и прошло соответствующее таможенное оформление с нулевой пошлиной в период 1-16 октября.



Отныне при растаможке импортируемых электромобилей, согласно правилам ЕАЭС, до конца 2024 года будет применяться таможенная пошлина в 25%.



Ранее, решением правительства, на 2025 год была установлена квота на беспошлинный ввоз 8000 электромобилей.





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12:33 17.10.2024