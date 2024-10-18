Марагос рассказал о четырех программах Евросоюза на ААЭС в 11 млн. евро

ЕРЕВАН, 18 октября. /АРКА/. Глава делегации Евросоюза в Армении Василис Марагос рассказал о четырех программах на Армянской атомной электростанции (ААЭС) в размере 11 млн. евро и одной программе в Государственном комитете по регулированию ядерной безопасности на 1,5 млн. евро.



«Данные проекты финансируются в рамках Европейского инструмента международного сотрудничества в области ядерной безопасности (INSC)», - отметил Марагос в ходе 10-й технической встречи по координации международной поддержки, оказываемой Армянской атомной электростанции (ААЭС) и Армянскому органу по ядерному регулированию, которая прошла в Мецаморе.



По его словам, начиная с девяностых годов сотрудничество ЕС в сфере ядерной безопасности заключалось в обмене технологиями и передовым опытом, переподготовке, управлении радиоактивными отходами и гарантиях ядерной безопасности.



«С 1990-х годов финансовая поддержка ЕС сфере ядерной безопасности Армении достигла более 70 млн. евро в виде грантов», - сказал Марагос.



Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом было подписано 24 ноября 2017 года и ратифицировано армянским парламентом 11 апреля 2018 года. Армения стала первой страной-членом ЕАЭС, которая подписала подобный документ с ЕС.



В документе есть глава «Энергетическое сотрудничество, включая ядерную безопасность», в которой указывается, что взаимодействие должно включать закрытие и безопасное прекращение деятельности Мецаморской АЭС и досрочное принятие с этой целью «дорожной карты» или плана действий по замене АЭС другими, альтернативными возможностями для обеспечения энергетической безопасности и стабильного развития.



Об Армянской АЭС



Армянская АЭС, единственная в регионе Южного Кавказа, расположена возле города Мецамор - примерно в 30 км к западу от Еревана. Станция является одним из основных источников электроэнергии в стране, обеспечивая до 40% общей выработки. Ее ресурс продлен до 2026 года, ведутся работы по повторной пролонгации еще на 10 лет.



Планируется в течение 8-10 лет построить новую АЭС, сейчас сравниваются различные варианты и изучается опыт партнеров из России, США, Южной Кореи. На рассмотрении армянской стороны уже находится разработанное госкорпорацией "Росатом" предварительное ТЭО строительства нового блока в 1200 МВт.



Ранее первый заместитель гендиректора Росатома Кирилл Комаров, отвечая на вопрос агентства "АРКА", заявил, что корпорация может предложить Армении ядерные реакторы мощностью от 50 до 1000 МВт. По его словам, есть, в частности, возможность из блоков в 50 МВт "собрать" реактор любой мощности. -0-





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10:52 18.10.2024