Мировые цены на сырье в 2025 году могут упасть до 5-летнего минимума - прогноз ВБ

ЕРЕВАН, 30 октября. /АРКА/. Мировые цены на сырьевые товары могут упасть до пятилетнего минимума в 2025 году на фоне переизбытка нефти, говорится в обзоре Всемирного банка Commodity Markets Outlook.



Переизбыток "настолько велик, что, вероятно, ограничит ценовые последствия даже более масштабного конфликта на Ближнем Востоке", говорится в документе, которое приводит Финмаркет.



Тем не менее, общие цены на сырьевые товары останутся на 30% выше, чем они были за пять лет до пандемии COVID-19.



В следующем году, как ожидается, предложение нефти будет превышать спрос в среднем на 1,2 млн баррелей в сутки. Более значительный профицит ранее был зафиксирован всего дважды - из-за пандемии в 2020 году и обвала цен на нефть в 1998 году. Переизбыток обусловлен, в том числе, сохранением спроса на нефть в Китае практически на уровне 2023 года из-за замедления роста промышленного производства и продаж электромобилей и грузовиков, работающих на сжиженном природном газе (СПГ).



Кроме того, предполагается, что несколько стран, не входящих в ОПЕК+, увеличат добычу нефти. Сам альянс сохраняет значительные резервные мощности в 7 млн б/с, что почти вдвое превышает показатель перед пандемией в 2019 году.



Прогнозируется, что с 2024 года по 2026 год мировые цены на сырьевые товары упадут почти на 10%.



Продовольствие может подешеветь на 9% в этом году и еще на 4% в 2025 году, прежде чем стабилизироваться. В результаты цены все равно будут почти на 25% выше среднего показателя за 2015-2019 гг.



Ожидается, что стоимость энергоносителей снизится на 6% в следующем году и еще на 2% - в 2026 году.



"Падение цен на продовольствие и энергоносители должно облегчить центральным банкам задачу по контролю инфляции, - говорится в обзоре. - Однако эскалация вооруженных конфликтов может осложнить эти усилия, нарушив энергоснабжение и подняв стоимость продовольствия и энергоносителей".



За последний год конфликт на Ближнем Востоке привел к значительной волатильности нефтяных котировок, особенно из-за опасений возможного повреждения инфраструктуры основных производителей в случае расширения боевых действий.



"Если предположить, что конфликт не усилится, ожидается, что среднегодовая цена нефти марки Brent упадет до четырехлетнего минимума в $73 за баррель в 2025 году, снизившись с $80 за баррель в этом году", - отмечается в сообщении.



Однако если конфликт обострится, в частности, если это приведет к сокращению мировых поставок нефти на 2% (на 2 млн б/с) к концу текущего года - масштаб сбоев, который произошел во время гражданской войны в Ливии в 2011 году и войны в Ираке в 2003 году - цена Brent резко выросла бы до пика в $92 за баррель.



Но производители нефти, не затронутые конфликтом, могли бы быстро отреагировать на повышение цен и увеличить добычу. В результате скачок стоимости, вероятно, будет относительно кратковременным, при этом средняя цена нефть поднимется до $84 за баррель в 2025 году. Это будет на 15% выше базового прогноза на следующий год, но всего на 5% больше среднего показателя за 2024 год.



"Хорошая новость заключается в том, что мировая экономика, по-видимому, находится в гораздо лучшей форме, чем раньше, чтобы справиться со значительным нефтяным шоком", - полагает заместитель главного экономиста ВБ и директор Prospects Group Айхан Козе.



Ожидается, что средняя цена золота в этом году достигнет рекорда, подскочив на 21% относительно среднего показателя за 2023 год. В течение следующих двух лет стоимость золота останется на 80% выше среднего уровня за пять лет, предшествовавших пандемии, прогнозирует ВБ.



"Цены на промышленные металлы, как ожидается, будут стабильными в 2025-2026 гг., поскольку слабость сектора недвижимости Китая компенсируется жесткими условиями поставок и растущим спросом на некоторые металлы из-за энергоперехода. Однако неожиданный рост в Китае может спровоцировать волатильность на рынках металлов", - отмечается в отчете банка.



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09:14 30.10.2024