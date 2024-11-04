Налоговые доходы Армении в январе-сентябре выросли почти на 7% - глава КГД

ЕРЕВАН, 4 ноября. /АРКА/. В январе-сентябре 2024 года налоговые доходы составили 1,767 млрд. драмов, что на 112,7 млрд. драмов или на 6,8% выше, чем за тот же период прошлого года, заявил глава Комитета по госдоходам РА Рустам Бадасян.



"До конца года эта динамика будет повышаться", - сообщил он при обсуждении проекта госбюджета на 2025 год в парламентских комиссиях.



Он сообщил, что на текущий момент в стране зарегистрировано 768 тыс. рабочих мест - на 42,5 тыс. больше, чем в тот же период прошлого года.



Бадасян подчеркнул, что благодаря налоговому администрированию в бюджет дополнительно было направлено 133,9 млрд. драмов, что на 38,5 млрд. драмов больше, чем в 2024 году.



По его словам, принимаются меры для того, чтобы снизить расходы на сборы налогов. Так, по его словам, в текущий момент на сбор каждых 100 драмов тратится 1,18 драма, в планах - снизить этот показатель до менее 1 драма. ($1 - 387.17 драма)





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11:51 04.11.2024