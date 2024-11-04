"Не армянский коньяк, а бренди": министр экономики - о новом позиционировании Армении

"Не армянский коньяк, а бренди": министр экономики - о новом позиционировании Армении

ЕРЕВАН, 4 ноября. /АРКА/. Армения должна позиционировать себя в мире в качестве страны, производящей армянский бренди, заявил министр экономики РА Геворг Папоян.

"В этом плане зафиксирован существенный прогресс. Сами производители вносят определенные изменения в брендинге и концентрируются уже на названии продукции", - отметил Папоян на бюджетных обсуждениях в парламенте. 

По его словам, со временем уже не получится использовать слово «коньяк», потому что это географическое название (одной из провинций Франции - ред,), и его уже невозможно применять на международных рынках. 

«В 2023 году благодаря программам содействия удалось экспортировать 11,4 млн. литров виноградного спирта. Такие же показатели фиксируются в текущем году. Когда объём экспорта превышает 100 тыс. литров, в качестве содействия мы выплачиваем по 100 драмов за каждый литр, фактически возвращая сумму уплаченной пошлины», - сказал Папоян. 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сограждан называть армянский коньяк "бренди", а не коньяком. По его словам, название "коньяк" является нематериальной ценностью Франции, а "другие страны, которые производят коньяк, хвалят эту свою продукцию, не замечая усмешек со стороны".

О ребрендинге армянского коньяка

Ранее в Армении заявляли об отказе от наименования "армянский коньяк" с постепенной заменой на новый бренд Armenian brаndy. На эти цели ЕС выделил Армении 2,9 млн. евро. 

Как заявляли в Минэкономики РА, Армения в рамках подписанного ранее соглашения обязалась постепенно отказаться от использования этих географических наименований в отношении соответствующей алкогольной продукции местного производства. По правилам ЕС, названия "коньяк" и "шампанское" может носить только алкоголь, произведенный в одноименных регионах Франции.

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13:52 04.11.2024

Армения, коньяк, бренди, Геворг Папоян
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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