Новые стандарты оценки ущерба и подготовка специалистов: в правительстве Армении обсудили проблемы сферы агрострахования

Новые стандарты оценки ущерба и подготовка специалистов: в правительстве Армении обсудили проблемы сферы агрострахования


ЕРЕВАН, 8 ноября. /АРКА/. В правительстве Армении под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы сферы агрострахования.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, ответственные представители отрасли представили существующие проблемы, вызовы обеспечения продолжительности агрострахования и предложили решения. В частности, была подчеркнута важность внедрения новых стандартов оценки ущерба, переподготовки и повышения квалификации специалистов в этой области. В контексте наличия развитой системы агрострахования также была подчеркнута необходимость внедрения статистической инфраструктуры и обеспечения доверия к системе.

Подводя итог совещания, Пашинян подчеркнул важность реализации конкретных и эффективных работ, направленных на развитие отрасли. По словам премьер-министра, однозначно, что система страхования должна стимулировать развитие сельского хозяйства. Глава государства еще раз подчеркнул, что для эффективного управления отраслью принимающие решения лица должны сохранять прямой контакт с бенефициарами, знакомиться на местах с их проблемами.

Премьер-министр поручил провести последовательную работу по поднятым вопросам с учетом представленных в ходе совещания проблем и предложений.

Ранее, в апреле 2024 года правительство Армении утвердило дополненную версию пилотной программы агрострахования, по которой государство берет на себя дополнительные финансовые обязательства. Так, в 2024 году с рынка ушла перестраховочная компания, в связи с чем решено возложить на государство часть рисков страховых компаний. 

В 2023 году правительство субсидировало страховые взносы фермеров, а застрахованы были урожаи абрикосов, винограда, персиков, слив, яблок, вишни, черешни, арбузов, дыни, картофеля, осенней/яровой пшеницы, ячменя и овса. Согласно изменениям, зерновые культуры не будут застрахованы от града, но будут застрахованы от засухи, а яблоки, черешня, черешня не будут застрахованы от весенних заморозков.

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18:19 08.11.2024

Армения, агрострахование, правительство
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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