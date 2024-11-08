Объем грузоперевозок в Армении за 9 месяцев сократился на 11,7%, а пассажироперевозок вырос на 19,8%

ЕРЕВАН, 8 ноября. /АРКА/. Общий объем грузоперевозок в Армении в январе-сентябре 2024 года составил 12 071.9 тыс. тонн, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 11,7%, а общий объем пассажирских перевозок достиг 162 875.7 тыс. человек при росте на 19,8%. Об этом сообщает Национальный статистический комитет республики.



Грузоперевозки



За девять месяцев текущего года в совокупном объеме грузоперевозок 9 649.7 тыс. тонн пришлось на автомобильный транспорт (доля – 79,9%, спад по сравнению с январем-сентябрем 2023 года – 7,9%), 1 240.2 тыс. тонн – на магистральный трубопроводный транспорт (доля – 11,2%, спад – 4,9%), 1 043.8 тыс. тонн – на железнодорожный транспорт (доля – 8,7%, спад – 40,1%), и 28.0 тыс. тонн – на воздушный транспорт (доля – 0,2%, рост – на 13,8%).



Грузооборот за отчетный период составил 3 316.7 млн. тонн-км, уменьшившись на 6,5% по сравнению таким же периодом прошлого года. При этом грузооборот посредством магистрального трубопроводного транспорта составил 2 134.0 млн. тонн-км (доля – 64,3%, спад на 5,8%), автомобильного транспорта – 903.3 млн. тонн-км (доля – 27,2%, рост на 9,7%), железнодорожного транспорта – 270.4 млн. тонн-км (доля – 8,2%, спад на 39,3%), воздушного транспорта – 9.0 млн. тонн-км (доля – 0,3%, спад на 31,3%).



Пассажироперевозки



За 9 месяцев в совокупном объеме пассажироперевозок 132 631.5 тыс. человек пришлось на автомобильный транспорт (доля – 81,4%, рост на 21,9%), 25 661.6 тыс. человек – на электротранспорт (доля – 15,8%, рост на 13,4%), 4 146.2 тыс. человек – на воздушный транспорт (доля – 2,5%, спад – на 0,8%) и 436.4 тыс. человек - на железнодорожный транспорт (доля – 0,3%, рост на 6,9%).



Пассажирооборот за январь-сентябрь 2024 года составил 3 111.3 млн. пасс-км, сократившись на 22,8% по сравнению январем-сентябрем 2023 года. При этом пассажирооборот посредством автомобильного транспорта составил 1 531.1 млн. пасс-км (доля – 49,2%, рост на 6,8%), воздушного транспорта – 1 425.5 млн. пасс-км (доля – 45,8%, спад на 41,9%), электротранспорта – 102.1 млн. пасс-км (доля –3,3%, рост на 14,1%), а железнодорожного транспорта – 52.6 млн. пасс-км (доля – 1,7%, спад на 4,4%).



ДТП



За девять месяцев 2024 года в Армении произошли 3 060 дорожно-транспортных происшествий, что на 9,5% меньше аналогичного показателя 2023 года.



В ДТП погибли 243 человек (спад на 12%), пострадали – 4 359 человек (спад на 9,4%).



Почтовая и курьерская службы



За январь-сентябрь 2024 года выручка от почтовой и курьерской деятельности в Армении составила 15 257.7 млн. драмов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 2,1% ($1 - 387.23 драма) -0-



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10:36 08.11.2024