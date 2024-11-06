Объем произведенной промпродукции в Армении за 9 месяцев вырос на 12,6%, до 2,1 трлн. драмов

Объем произведенной промпродукции в Армении за 9 месяцев вырос на 12,6%, до 2,1 трлн. драмов

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. Объем продукции промышленного производства в Армении за январь-сентябрь 2024 года составил 2 123 520.8 млн. драмов (в текущих ценах), увеличившись на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении. 

При этом, объем произведенной промпродукции в сентябре составил 245 600.8 млн. драмов, рост по отношению к сентябрю 2023 года составил 4,6%, а к августу 2024 года – на 1,6%.

Объем произведенной продукции в горнорудной промышленности и по линии эксплуатации открытых карьеров за девять месяцев текущего года составил 353 455.6 млн. драмов (спад по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 7,8%), обрабатывающей промышленности – 1 494 421.3 млн. драмов (рост на 18,9%).

Объем в сфере поставок электроэнергии, газа, пара и очищенного воздуха составил 251 924.6 млн. драмов (рост на 11,5%), а в сфере водоснабжения, канализации, управления и переработки отходов – 23 719.3 млн. драмов (рост на 5,7%). 

Наибольшая доля в структуре промпроизводства за январь-сентябрь приходится на долю обрабатывающей промышленности – 70,4%. Удельные вес горнорудной промышленности и эксплуатации открытых карьеров составляет 16,6%, поставок электроэнергии, газа, пара и очищенного воздуха – 11,9%, а водоснабжения, канализации, управления и переработки отходов – 1,1%. ($1 - 387.24 драма) -0-

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промышленность, продукция, статистика, январь-сентябрь
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