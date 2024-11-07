Оборот внутренней торговли в Армении за 9 месяцев составил 4,4 трлн. драмов при росте на 20,4%

Оборот внутренней торговли в Армении за 9 месяцев составил 4,4 трлн. драмов при росте на 20,4%

ЕРЕВАН, 7 ноября. /АРКА/. Оборот внутренней торговли в Армении в январе-сентябре текущего года составил 4 418 461.8 млн. драмов (в текущих ценах), увеличившись на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет республики.

При этом, в сентябре 2024 года данный показатель составил 556 166.1 млн. драмов, рост по сравнению с сентябрем 2023 года – 13,4%, а по сравнению с августом этого же года – 0,5%.

Из общего объема оборот оптовой торговли за девять месяцев составил 2 901 872.9 млн. драмов (доля – 65,7%, рост по сравнению с тем же периодом предыдущего года – 27,3%), оборот розничной торговли - 1 341 482.0 млн. драмов (доля – 30,3%, рост 9%), а оборот торговли автомобилями - 175 106.9 млн. драмов (доля – 4%, спад – 7,3%).

В структуре розничной торговли на долю магазинов (83,6% от общего розничного оборота) приходится 1 120 688.5 млн. драмов (рост 11,4%), рынков потребительских товаров (3,6%) - 48 157.4 млн. драмов (рост – 2,7%), киосков (1,2%) - 16 286.1 млн. драмов (0%), рынков сельскохозяйственной продукции (0,8%) - 11 116.2 млн. драмов (спад – 7,2%), и других объектов торговли (10,8%) - 145 233.8 млн. драмов (спад – 3,4%). ($1 - 387.36 драма). 

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09:18 07.11.2024

Армения, торговля, статистика
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