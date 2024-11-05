Обсуждаются вопросы привлечения инвестиций ЕС в логистическую инфраструктуру Армении

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. Вопросы торгово-экономического сотрудничества Армении с ЕС обсудили министр экономики РА Геворг Папоян и глава миссии ЕС в РА, посол Василис Марагос. На встрече присутствовал также замминистра Нарек Овакимян.



Были затронуты темы отраслевой поддержки со стороны ЕС и совместно реализуемых программ и инициатив, диверсификации экономики, расширения экспортного рынка, приведения инфраструктуры качества в соответствие с международными стандартами и углублением сотрудничества в сфере продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба Минэкономики РА.



Собеседники обсудили возможности привлечения инвестиций из ЕС в направ0лении развития логистической инфраструктуры в экономике Армении. Рассматривалась также возможность расширения механизмов поддержки малого и среднего бизнеса за счет предоставления новых финансовых ресурсов и долгосрочных кредитных программ.



Также состоялся обмен идеями по сотрудничеству в сфере текстильной промышленности.



Касательно сельского хозяйства собеседники поставили акцент на развитии агробизнеса, цифровизации сельского сектора и внедрении инновационных технологий.





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10:01 05.11.2024