Объём строительства в Армении за 9 месяцев вырос на 15,9%, до 406,4 млрд. драмов

Объём строительства в Армении за 9 месяцев вырос на 15,9%, до 406,4 млрд. драмов

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. Объём строительных работ в Армении за январь-сентябрь 2024 года составил 406 371.7 млн. драмов (в текущих ценах), увеличившись на 15,9% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет республики.

При этом в сентябре данный показатель составил 71 361.9 млн. драмов, что на 16,5% больше, чем в сентябре прошлого года.

Объем строительства за счёт государственного бюджета за 9 месяцев составил 91 793.2 млн. драмов или 22,6% от общего объема строительных работ (рост на 26,8%).

Объем строительных работ за счет общинных средств составил 15 394.5 млн. драмов (доля 3,8%, спад – 26,7%), за счет средств гуманитарной помощи - 3 370.5 млн. драмов (доля – 0,8%, спад – 8,4%), за счет средств организаций - 200 389.2 млн. драмов (доля 49,3%, рост – 2,7%), за счет населения - 95 424.3 млн. драмов (доля 23,5%, рост – 63,4%).

При этом, объём строительства за счет средств международных кредитов за девять месяцев 2024 года составил 32 229.0 млн. драмов (доля – 7,9%) при росте на 64,9%. Причём из средств международных кредитов на Всемирный Банк пришлось 3 844.5 млн. драмов, на Европейский банк реконструкции и развития – 5 273.1 млн. драмов, Европейский инвестиционный банк - 4 425.2 млн. драмов, на Азиатский банк развития – 13 660.2 млн. драмов, Немецкий банк развития - 2 170.8 млн. драмов, а на другие структуры – 2 855.2 млн. драмов. 

Более всего строительных работ проведено по линии деятельности, связанной с недвижимостью (объем 202 347.2 млн. драмов, доля в общей структуре – 49,8%), транспорта (объем - 62 654.4 млн. драмов, доля – 15,4%) и обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом (объем - 39 539.2 млн. драмов, доля – 9,7%). ($1 - 387.36 драма) -0-

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

17:18 06.11.2024

строительство, статистика, январь-сентябрь
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

18:55 Пашинян отправился с рабочим визитом в Венгрию

17:18 Объём строительства в Армении за 9 месяцев вырос на 15,9%, до 406,4 млрд. драмов

16:59 Валовое производство в сельском и лесном хозяйствах и рыбоводстве в Армении за 9 месяцев выросло на 2% до 665 млрд. драмов

Самые популярные

Продовольственные товары в Армении в октябре подешевели на 0,...
05/11 Продовольственные товары в Армении в октябре подешевели на 0,...
« Ноябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×