Объём строительства в Армении за 9 месяцев вырос на 15,9%, до 406,4 млрд. драмов

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. Объём строительных работ в Армении за январь-сентябрь 2024 года составил 406 371.7 млн. драмов (в текущих ценах), увеличившись на 15,9% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет республики.



При этом в сентябре данный показатель составил 71 361.9 млн. драмов, что на 16,5% больше, чем в сентябре прошлого года.



Объем строительства за счёт государственного бюджета за 9 месяцев составил 91 793.2 млн. драмов или 22,6% от общего объема строительных работ (рост на 26,8%).



Объем строительных работ за счет общинных средств составил 15 394.5 млн. драмов (доля 3,8%, спад – 26,7%), за счет средств гуманитарной помощи - 3 370.5 млн. драмов (доля – 0,8%, спад – 8,4%), за счет средств организаций - 200 389.2 млн. драмов (доля 49,3%, рост – 2,7%), за счет населения - 95 424.3 млн. драмов (доля 23,5%, рост – 63,4%).



При этом, объём строительства за счет средств международных кредитов за девять месяцев 2024 года составил 32 229.0 млн. драмов (доля – 7,9%) при росте на 64,9%. Причём из средств международных кредитов на Всемирный Банк пришлось 3 844.5 млн. драмов, на Европейский банк реконструкции и развития – 5 273.1 млн. драмов, Европейский инвестиционный банк - 4 425.2 млн. драмов, на Азиатский банк развития – 13 660.2 млн. драмов, Немецкий банк развития - 2 170.8 млн. драмов, а на другие структуры – 2 855.2 млн. драмов.



Более всего строительных работ проведено по линии деятельности, связанной с недвижимостью (объем 202 347.2 млн. драмов, доля в общей структуре – 49,8%), транспорта (объем - 62 654.4 млн. драмов, доля – 15,4%) и обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом (объем - 39 539.2 млн. драмов, доля – 9,7%). ($1 - 387.36 драма) -0-



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17:18 06.11.2024