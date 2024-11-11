Около 15% доходов Еревана направлены на субсидирование общественного транспорта – мэр

Около 15% доходов Еревана направлены на субсидирование общественного транспорта – мэр

ЕРЕВАН, 11 ноября. /АРКА/. Около 15% доходов Еревана за 2024 год были направлены на субсидирование общественного транспорта, заявил в понедельник мэр Тигран Авинян на рабочем совещании в городской администрации.

По его словам, показатель дефицита ЗАО «Ереванский автобус» только в этом году достиг 8,5 млрд. драмов, причем большей частью из-за пополнения парка общественного транспорта и современной техники, ее обслуживания.

Авинян также призвал горожан осознать важность единой билетной системы для модернизации системы общественного транспорта. "Выполнению этой задачи служит также приобретение 171 нового автобуса и 14 новых троллейбусов", - подчеркнул он.

В ходе заседания начальник управления транспорта мэрии Вазген Арутюнян доложил, что продолжается растаможка 171 нового автобуса. Что касается 14 троллейбусов, по его словам, на этой неделе начнется процесс их приемки-сдачи и таможенного оформления.

"Одновременно с этим разрабатываются маршруты, по которым будут распределены новые автобусы и троллейбусы", - сообщил Арутюнян.

Ранее мэр Авинян, представляя в парламентских комиссиях доклад о бюджете столицы, заявил, что в 2024 году собственные доходы Еревана планируются на уровне 61 млрд 514 млн драмов против 38 млрд 799 млн драмов в 2023 году.

В будущем году, по его словам, предусматривается обеспечить доходы в размере около 90 млрд 234 млн драмов. В частности, дополнительные дотации составят 9,5 млрд драмов, делегированные полномочия - 58 млрд драмов, кредиты и гранту - 13,4 млрд драмов, государственные целевые ассигнования-субвенции - 1 млрд. 133  млн. драмов. ($1 - 387.36 драма)

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

16:45 11.11.2024

Ереван, транспорт, субсидии, мэрия
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

21:56 Армен Даниелян назначен главой Инспекционного органа продбезопасности

18:36 Швеция является преданным партнером Армении и поддерживает укрепление ее отношений с ЕС - глава МИД

17:38 Армения за последние 5 лет сумела провести работы по стимулированию защиты детей – координатор ООН в РА

Самые популярные

Инвестиции в $8 млрд. могут помочь Армении в декарбонизации э...
08/11 Инвестиции в $8 млрд. могут помочь Армении в декарбонизации э...
« Ноябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×