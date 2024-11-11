Около 15% доходов Еревана направлены на субсидирование общественного транспорта – мэр

ЕРЕВАН, 11 ноября. /АРКА/. Около 15% доходов Еревана за 2024 год были направлены на субсидирование общественного транспорта, заявил в понедельник мэр Тигран Авинян на рабочем совещании в городской администрации.



По его словам, показатель дефицита ЗАО «Ереванский автобус» только в этом году достиг 8,5 млрд. драмов, причем большей частью из-за пополнения парка общественного транспорта и современной техники, ее обслуживания.



Авинян также призвал горожан осознать важность единой билетной системы для модернизации системы общественного транспорта. "Выполнению этой задачи служит также приобретение 171 нового автобуса и 14 новых троллейбусов", - подчеркнул он.



В ходе заседания начальник управления транспорта мэрии Вазген Арутюнян доложил, что продолжается растаможка 171 нового автобуса. Что касается 14 троллейбусов, по его словам, на этой неделе начнется процесс их приемки-сдачи и таможенного оформления.



"Одновременно с этим разрабатываются маршруты, по которым будут распределены новые автобусы и троллейбусы", - сообщил Арутюнян.



Ранее мэр Авинян, представляя в парламентских комиссиях доклад о бюджете столицы, заявил, что в 2024 году собственные доходы Еревана планируются на уровне 61 млрд 514 млн драмов против 38 млрд 799 млн драмов в 2023 году.



В будущем году, по его словам, предусматривается обеспечить доходы в размере около 90 млрд 234 млн драмов. В частности, дополнительные дотации составят 9,5 млрд драмов, делегированные полномочия - 58 млрд драмов, кредиты и гранту - 13,4 млрд драмов, государственные целевые ассигнования-субвенции - 1 млрд. 133 млн. драмов. ($1 - 387.36 драма)

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16:45 11.11.2024