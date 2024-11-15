Папоян обсудил с министром сельского хозяйства РФ вопросы продбезопасности и экспорта

Папоян обсудил с министром сельского хозяйства РФ вопросы продбезопасности и экспорта

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Министр экономики Армении Геворг Папоян на состоявшейся в пятницу встрече с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут заявил о важности двустороннего сотрудничества, особенно в сфере продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Были обсуждены вопросы увеличения товарооборота с Россией, обеспечения продовольственной безопасности, организации экспорта продовольственных товаров, развития племенного животноводства, закупки вакцин для сельскохозяйственных животных, экспорта алкогольной продукции, а также применения пестицидов при выращивании сельскохозяйственных культур.

Стороны придали важность расширению существующего сотрудничества в сфере сельского хозяйства и выразили готовность предпринять последовательные шаги в этом направлении.

По данным официальной статистики, объем товарооборота Армении с Россией за январь-сентябрь 2024 года составил $9,7 млрд рост по сравнению с девятью месяцами 2023 года – 99,2%. -0-

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17:08 15.11.2024

Армения, Россия, сельское хозяйство, Папоян, Лут
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