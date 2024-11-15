Пашинян заявил о важности привлечения новых немецких компаний на армянский рынок

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу на встрече с новоназначенным послом Германии в РА Клаудией Буш отметил важность привлечения новых немецких компаний на армянский рынок.



Как сообщает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи Пашинян выразил надежду, что в ближайшие годы многосекторное сотрудничество между Арменией и Германией будет развиваться и укрепляться.



Он с удовлетворением отметил наличие активного политического диалога между двумя странами.



Пашинян отметил важность реализации совместных проектов в сферах экономики, инвестиций, инфраструктур, туризма и по другим направлениям.



Буш со своей стороны подчеркнула, что правительство Германии придает большое значение постоянному углублению отношений с Арменией, и в этой связи планирует обсудить возможности реализации взаимовыгодных программ.



Собеседники коснулись сотрудничества между Арменией и Европейским Союзом, последних развитий вокруг обсуждения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, процесса делимитации границы и других вопросов. -0-



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19:07 15.11.2024