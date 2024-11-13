Подача газа в Армению временно приостановлена из-за работ по устранению аварии в Грузии

Подача газа в Армению временно приостановлена из-за работ по устранению аварии в Грузии

ЕРЕВАН, 13 ноября. /АРКА/. Подача природного газа в Армению будет временно приостановлена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, сообщает компания «Газпром Армения».

«С 10:00 часов 13 ноября до 22:00 часов 14 ноября на участке «Казах — Сагурамо» (DN 1000) транзитного магистрального газопровода «Северный Кавказ — Закавказье» на территории Грузии будут проводиться аварийно-восстановительные работы, в связи с чем будет временно приостановлена подача природного газа в Армению», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из ИРИ.

Монопольным поставщиком природного газа из России в Армению для внутреннего потребления является ЗАО "Газпром-Армения"- 100%-е дочернее предприятие российского холдинга "Газпром" Поставки осуществляются транзитом через территорию Грузии, цена на российский газ на границе составляет $165 за 1 тыс.куб.м.

"Газпром-Армения" также осуществляет транспортировку, хранение, распределение и реализацию газа, реконструкцию и расширение газотранспортной системы и мощностей по подземному хранению газа на территории Армении. -0-

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11:22 13.11.2024

газ, подача, Армения, Грузия, авария
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