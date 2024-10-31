Правительство Армении одобрило предоставление 2 млрд. 903 млн. драмов на субвенционные программы в областях

Правительство Армении одобрило предоставление 2 млрд. 903 млн. драмов на субвенционные программы в областях

ЕРЕВАН, 31 октября. /АРКА/. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило предоставление 2 млрд. 903 млн. драмов на реализацию субвенционных программ в областях республики. 

«Порядка 28 субвенционных программ были утверждены и реализованы в 17 общинах республики в 2022, 2023 и 2024 годах», - напомнил министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян. 

Министр сообщил, что на одну программу в Арагацотнской области предлагается выделить 10 млн. драмов, четыре программы в Араратской – 218 млн. драмов, четыре программы в Армавирской – 153 млн. драмов, пять программ в Гегаркуникской области – 626 млн. драмов, две программы в Лорийской – 244 млн. драмов, семь программ в Котайкской – 674 млн. драмов, две программы в Ширакской – 809 млн. драмов, одну программу в Сюникской – 51 млн. драмов и на две программы в Тавушской - порядка 120 млн. драмов. 

«В целом, если подсчитать предыдущие и нынешние ассигнования, то правительство уже предоставило 19 млрд. 950 млн. драмов на субвенционные программы», - резюмировал Саносян ($1 - 387.05 драма). -0-

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12:07 31.10.2024

Армения, правительство, субвенционные программы, Саносян
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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