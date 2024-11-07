Правительство Армении определилось с кандидатурой нового главы КРОУ

ЕРЕВАН, 7 ноября. /АРКА/. Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение о выдвижении Месропа Месропяна на должность главы Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ). Его кандидатуру должен утвердить парламент.



Должность председателя КРОУ вакантна после отставки Гарегина Баграмяна 10 октября 2024 года.



Месроп Месропян является выпускником Государственного инженерного университета Армении (ныне - Национальный политехнический университет Армении) по специальности «инженер-исследователь».



Работал на Разданской ГРЭС, в ЗАО «Армэнерго», в «АрмРосгазпроме», в телекоммуникационной компании «Рединет», был директором ЗАО "Расчетный центр". В 2019-2020 гг. был членом КРОУ. С 2020-2021 гг. занимал должность губернатора Котайкской области Армении.





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13:51 07.11.2024