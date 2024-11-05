Продовольственные товары в Армении в октябре подешевели на 0,5%, а за месяц – подорожали на 0,9%

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. Цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки в октябре 2024 года по отношению к октябрю 2023 года понизились на 0,5%, а за месяц – повысились на 0,9%. Об этом свидетельствуют данные доклада Национального статистического комитета Армении.



Цены на хлебобулочные изделия и крупы в октябре за год не изменились, а за месяц – повысились на 1,2%. При этом, гречка в октябре подешевела на 16,4% (за месяц спад на 2,3%), пшеничная крупа – на 8,7% (спад на 0,9%), полба – на 5,9% (спад на 1%), булгур – на 1,7% (спад на 0,5%), рис – на 1,4% (спад на 0,5%), горох – на 6,8% (рост на 1,6%), макаронные изделия – на 6,3% (рост на 0,4%), а мука подорожала на 2,9% (за месяц рост на 1,6%), хлеб – на 1,3% (рост на 1,7%), , а.



Мясо в октябре за год подешевело на 1%, а за месяц – подорожало на 0,5%. При этом, свинина в октябре в годовом разрезе понизилась в цене на 3,5% (за месяц рост на 0,4%), мясо птицы – на 4,7% (рост на 0,4%), говядина – на 0,9% (рост на 0,3%), а баранина подорожала на 4,9% (спад на 0,3%).



Цены на рыбу и морепродукты в октябре 2024 года к октябрю 2023 года выросли на 0,3%, а к сентябрю этого же года – на 2,8%. Ишхан в отчетный период подорожал на 0,2% (за месяц – на 3,2%).



Цены в группе «Молочная продукция, сыр и яйца» в октябре не изменились, за месяц – выросли на 0,7%. В то же время сыр в октябре за год подешевел на 5% (рост за месяц – на 1,3%), а яйца подорожали на 6,9% (рост на 0,4%).



Товары в группе «Масла и жиры» подешевели в октябре в годовом разрезе на 1,8%, а за месяц – подорожали на 1,5%. При этом, маргарин подешевел на 14,6% (рост на за месяц на 1,1%), сливочное масло повысилось в цене на 0,6% (рост на 0,6%), а растительное подсолнечное масло – подешевело на 6,9% (рост на 2,2%).



Фрукты в октябре за год подорожали на 5,1%, а за месяц – подешевели на 0,2%.



В группе «Овощи» цены в октябре в годовом разрезе понизились в цене на 7,8%, а в месячном – выросли на 2,3%.



В группе «Сахар, фруктовое пюре, мед, сиропы, шоколад и сахарные кондитерские изделия» в октябре за год рост цен составил 2,3%, а за месяц зарегистрирован спад на 1,1%. При этом, сахар и сахарный песок в октябре к октябрю подешевели на 1,2%, а в месячном разрезе – на 2,8%, шоколад в октябре к октябрю подорожал на 4,7% (за месяц – спад на 0,6%), кондитерские изделия подешевели на 3,3% (за месяц рост на 0,8%).



Цены в группе «Кофе чай и какао» в октябре текущего года по сравнению с октябрем прошлого года повысились на 10,8%, а по сравнению с сентябрем этого года – на 2,6%. Кофе в октябре за год подорожало на 12,1% (рост за месяц на 3%).



Цены на минеральную или родниковую воду, а также на бутилированную питьевую воду в октябре за год повысились на 1,4%, а за месяц – понизились на 0,1%.



Алкогольные напитки в октябре к октябрю выросли в цене на 6,9%, а к сентябрю – на 0,4%. При этом, водка в октябре к октябрю подорожала на 9,8% (рост за месяц – на 0,5%), вино подешевело на 1,5% (спад за месяц 0,4%), а пиво повысилось в цене на 2,7% (за месяц спад 0,3%).



Табачные изделия в октябре в годовом разрезе повысились в цене на 1,3% (за месяц 0%).



Продукты питания, не включенные в другие группы, в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года подешевели на 2,3%, а по сравнению с сентябрем этого же года – подорожали на 0,2%.



При этом, согласно статданным, на рынке непродовольственных товаров в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года цены снизились на 2,1%, а по сравнению с сентябрем текущего года – выросли на 0,4%.



В Армении в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года зарегистрирована инфляция в 0,6%, а за месяц – в 0,3%. -0-



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16:27 05.11.2024