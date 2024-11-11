Проект новой, 12-й станции ереванского метро "Сурмалу" дорабатывается, обсуждаются вопросы финансирования

Проект новой, 12-й станции ереванского метро "Сурмалу" дорабатывается, обсуждаются вопросы финансирования

ЕРЕВАН, 11 ноября. /АРКА/. Проект строительства новой, 12-й станции Ереванского метрополитена "Сурмалу" отправлен на доработку, сообщила советник столичного мэра Анета Бабаян.

"Техническое задание (ТЗ) было обсуждено на заседании профессиональной группы 17 октября и во время (парламентских) обсуждений бюджета (Еревана). Было решено его пересмотреть и доработать, добавив ряд технических и теоретических исследований", - сообщила она в понедельник на совещании в горадминистрации.

Бабаян проинформировала, что ТЗ было представлено международным структурам и иностранным экспертам с целью получения дополнительного мнения. По ее словам, если следующее заседание профессиональной группы состоится до конца ноября и доработанный вариант будет утвержден, то тогда начнется организация тендерного процесса. 

«С международными структурами ведутся предварительные переговоры о возможном финансировании программы. Параллельна разрабатывается общественный инвестиционный проект для представления правительству на рассмотрение», - сообщила советник. 

В свою очередь, мэр Еревана Тигран Авинян поручил отчитаться о проведенных работах в начале декабря. 

О станции "Сурмалу" 

На данный момент не ясно, где именно будет расположена 12-я станция метро "Сурмалу". Предполагается, что она разместится между двумя действующими станциями метро "Сасунци Давид" и "Зоравар Андраник", обеспечив проезд к двум торговым центрам "Сурмалу" и "Петак", а улицу Севана - альтернативным городским транспортным средством. Это поспособствует разгрузке трафика на данной территории. 

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13:31 11.11.2024

Ереван, метрополитен, "Сурмалу"
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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