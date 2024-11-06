Производство медного концентрата в Армении за 9 месяцев выросло на 11,4%

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. В Армении за январь-сентябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3% выросли объемы производства медного концентрата до 232 372.1 тонны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении.



При этом, производство концентрата цинка выросло на 29,5% до 7 837.0 тонны, а концентрата молибдена снизилось на 29,5% до 13 038.4 тонны.



За отчетный период было произведено также 3 309.1 тонны ферромолибдена, что на 41,4% меньше показателя за девять месяцев 2023 года. -0-



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16:15 06.11.2024