Производство медного концентрата в Армении за 9 месяцев выросло на 11,4%

Производство медного концентрата в Армении за 9 месяцев выросло на 11,4%

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. В Армении за январь-сентябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3% выросли объемы производства медного концентрата до 232 372.1 тонны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении.

При этом, производство концентрата цинка выросло на 29,5% до 7 837.0 тонны, а концентрата молибдена снизилось на 29,5% до 13 038.4 тонны.

За отчетный период было произведено также 3 309.1 тонны ферромолибдена, что на 41,4% меньше показателя за девять месяцев 2023 года. -0-

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16:15 06.11.2024

медь, цинк молибден, ферромолибден, концентрат, статистика, январь-сентябрь
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