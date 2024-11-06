Производство обрабатывающей промышленности в Армении за январь-сентябрь выросло на 20,7%, превысив 1,3 трлн. драмов

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. Объем производства в сфере обрабатывающей промышленности за январь-сентябрь текущего года составил 1 319 573.0 млн. драмов, увеличившись на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении.



При этом, данный показатель в сентябре 2024 года составил 165 538.8 млн. драмов, рост по отношению к сентябрю 2023 года составил 3,8%, а к августу этого же года – 7,8%.



Наибольший удельный вес в общей структуре отрасли за девять месяцев приходится на долю производства продуктов питания – 27,6%. Данный сегмент в отчетном периоде показал рост на 1,1%, произведено продукции на 412 287.7 млн. драмов.



В первую пятерку по удельному весу входят также производство основных металлов: доля – 24,6%, рост – в 3,3 раза, объем - 366 746.5 млн. драмов; производство напитков: доля – 10,7%, спад – 2,1%, объем - 160 449.3 млн. драмов; производство прочих неметаллических минеральных продуктов: доля – 9,3%, спад на 13,1%, объем 138 837.2 млн. драмов и производство табачных изделий: доля – 8,9%, рост на 11%, объем - 132 463.4 млн. драмов.



Далее следуют производство резиновых и пластмассовых видов продукции (доля – 2,3%, рост на 9,5%, объем – 34 902.0 млн. драмов), полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации (доля – 2,2%, рост на 2,7%, объем – 33 060.4 млн. драмов), производство одежды (доля – 2%, спад на 1,7%, объем – 29 328.1 млн. драмов); бумаги и бумажной продукции: доля – 1,7%, рост на 4,7%, объем – 25 483.5 млн. драмов.



Удельный вес производства электрического оборудования (рост на 62,6%, объем – 22 824.8 млн. драмов) составляет 1,5%, готовых металлических изделий (рост на 17,6%, объем – 19 827.0 млн. драмов) – 1,3%, продуктов химической промышленности (спад на 16,8%, объем – 14 005.7 млн. драмов) – 0,9%, мебели (рост на 22,2%, объем – 12 293.1 млн. драмов) – 0,8%.



По 0,7% приходится на долю ремонта и установки машин и оборудования (рост на 0,6%, объем – 10 489.4 млн. драмов) и производства машин и оборудования, не включенных в другие группы (спад на 26,7%, объем – 10 127.4 млн. драмов).



Удельный вес производства основных фармацевтических продуктов и препаратов (рост на 6,2%, объем – 8 898.0 млн. драмов) составляет 0,6%; производства компьютеров, электронной и оптической продукции (рост на 20,4%, объем – 7 684.7 млн. драмов) – 0,5%; текстильной продукции (рост на 6,5%, объем – 3 780.0 млн. драмов) – 0,3%; кожи и кожаных изделий (спад на 9,4%, объем – 2 842.5 млн. драмов) – 0,2%.



По 0,1% приходится на долю обработки древесины (рост на 21%, объем – 2 018.8 млн. драмов) и производства кокса и продуктов нефтепереработки (рост в 20,4 раза, объем – 614.3 млн. драмов).



На долю производства видов продукции, не включенных в другие группы, приходится 3%.



Объем продукции промышленного производства в Армении за январь-сентябрь 2024 года составил 2 123 520.8 млн. драмов (в текущих ценах), увеличившись на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. ($1 - 387.24 драма) -0-



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16:05 06.11.2024