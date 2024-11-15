Разработку стратегии водного хозяйства Армении обсудили в правительстве

Разработку стратегии водного хозяйства Армении обсудили в правительстве

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Очередное заседание межведомственной рабочей группы по разработке стратегии водного хозяйства Армении состоялось в правительстве под руководством вице-премьера Тиграна Хачатряна. 
 
На заседании обсуждались зафиксированные в отрасли проблемы и план действий по их решению, сообщает пресс-служба правительства РА. 
 
Был обсужден широкий спектр вопросов, связанных с водным сектором, в том числе, ход работ по строительству Вединского и Капсского водохранилищ, программы сооружения малых и средних водохранилищ, рамки сотрудничества с ЗАО «Веолия Джур» (оператор сферы водоснабжения и водоотвода в Ереване и областях), основные принципы организации дальнейших работ, а также другие вопросы, связанные с управлением водной системой.
 
Вице-премьер Хачатрян подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых и комплексных решений в процессе урегулирования проблем сферы, в связу с чем им были даны соответствующие поручения.
 
В заседании участвовали министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян, министр экономики Геворг Папоян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, министр окружающей среды Акоп Симидян, руководители и представители других государственных ведомств.

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

21:21 15.11.2024

Армения, водное хозяйство, стратегия
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

21:21 Разработку стратегии водного хозяйства Армении обсудили в правительстве

21:11 Армянский парламент избрал нового главу Комиссии по регулированию общественных услуг

20:54 НС Армении ратифицировал соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Самые популярные

Инвестиции в $8 млрд. могут помочь Армении в декарбонизации э...
08/11 Инвестиции в $8 млрд. могут помочь Армении в декарбонизации э...
« Ноябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×