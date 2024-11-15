Разработку стратегии водного хозяйства Армении обсудили в правительстве

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Очередное заседание межведомственной рабочей группы по разработке стратегии водного хозяйства Армении состоялось в правительстве под руководством вице-премьера Тиграна Хачатряна.



На заседании обсуждались зафиксированные в отрасли проблемы и план действий по их решению, сообщает пресс-служба правительства РА.



Был обсужден широкий спектр вопросов, связанных с водным сектором, в том числе, ход работ по строительству Вединского и Капсского водохранилищ, программы сооружения малых и средних водохранилищ, рамки сотрудничества с ЗАО «Веолия Джур» (оператор сферы водоснабжения и водоотвода в Ереване и областях), основные принципы организации дальнейших работ, а также другие вопросы, связанные с управлением водной системой.



Вице-премьер Хачатрян подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых и комплексных решений в процессе урегулирования проблем сферы, в связу с чем им были даны соответствующие поручения.



В заседании участвовали министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян, министр экономики Геворг Папоян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, министр окружающей среды Акоп Симидян, руководители и представители других государственных ведомств.



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21:21 15.11.2024