С 1 января в Ереване проезд на общественном транспорте будет стоить 880-900 драмов в сутки: вице-мэр дал пояснения

ЕРЕВАН, 14 ноября. /АРКА/. В армянском сегменте соцсетей распространяется таблица с сеткой тарифов на общественный транспорт с 1 января 2025 года, согласно которой суточный проездной билет будет стоить 880 драмов, недельный пакет - 4800 драмов, месячный - 8800 драмов, на 90 дней - 23 600 драмов, на год (365 дней) - 88 800 драмов.



В эфире Общественного телевидения Армении вице-мэр Еревана Сурен Григорян подтвердил, что действительно, с 1 января за 800 драмов можно будет купить онлайн проездной билет на практически неограниченное количество поездок в течение дня.







"Единственное разумное ограничение связано с количеством поездок - 8-9 в день. Это сделано для того, чтобы исключить фальсификации, то есть фактически клонирование билета, чтобы одним билетом не пользовались несколько человек. В остальном, да, добросовестный пассажир сможет пользоваться билетом практически неограниченное количество раз", - пояснил Григорян.



Он уточнил, что речь идет об онлайн-билетах, которые на 20 драмов (в суточном разрезе) дешевле, чем проездной билет на физическом носителе.



Как заявил вице-мэр, указанные тарифные пакеты предназначены для горожан, которые очень редко пользуются общественным транспортом, или туристов. "По нашим прогнозам, разумно предположить, что они не будут часто пользоваться основными пакетами, которыми ежедневно пользуются наши граждане. Основные пакеты - месячный, трехмесячный и годовой", - сказал Григорян.



Был поднят вопрос граждан, живущих за пределами Еревана, но регулярно приезжающих в столицу по делам на некоторое время. Касательно этого момента вице-мэр счел, что платить 880 драмов за 1 день - не такой огромный расход, являющийся невыносимым бременем.



Григорян обьяснил новые тарифы необходимостью сократить субсидирование общественного транспорта. "Если в этом году мы субсидировали транспорт на 8,5 млрд. драмов, приобрели 171 новый автобус длиной 8,5 метров и планируем купить еще 250 автобусов длиной 18 метров, то эти расходы увеличатся. Мы говорим, что невозможно такие огромные средства направлять на транспорт с учетом того, что город нуждается в расходах на тысячи других нужд. Горожане требуют их решить", - заявил вице-мэр.



Он подчеркнул, что мэрия не отказывается от субсидирования общественного транспорта, но ненормально тратить настолько огромные деньги на эти цели, ведь есть множество других, не менее важных сфер, требующих финансирования - озеленение территорий, обновление дорожной разметки, ремонт детсадов и другие. "По 100 драмов платили за поездки на микроавтобусах "ГАЗель", но сейчас это невозможно", - сказал Григорян.



Вице-мэр добавил, что льготы для определенных категорий ереванцев будут рассмотрены Советом старейшин в скором времени и вступят в силу до 1 января.



О единой билетной системе



Сейчас в Ереване одна поездка в автобусе и метро стоит 100 драмов, в троллейбусе - 50 драмов.



Однако, ранее сообщалось, что С 1 января 2025 года, с полноценным внедрением единой билетной системы, предусмотрены следующие тарифные планы:



- При условии однократного использования в каждом транспортном средстве

Билет «90 минут» - 280-300 драмов за 3 поездки

От 880 до 900 драмов за 1 день - 8 поездок

4800-5000 драмов за 7 дней - 30 поездок



- С возможностью неограниченного количества поездок

8800-9000 драмов за 30 дней

23 600-24 000 драмов за 90 дней

88 000-90 000 драмов за 365 дней



- Многоразовый билет - 2100-2200 драмов за 10 поездок в месяц.



При приобретении любого тарифного пакета граждане смогут пользоваться всеми видами общественного транспорта. ($1 - 387.65 драма)





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09:29 14.11.2024