Саносян: Армении нужно потратить еще $150 млн. на прологацию Мецаморской АЭС

ЕРЕВАН, 4 ноября. /АРКА/. Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян сообщил, что сейчас проводятся необходимые работы для продления срока эксплуатации работы Мецаморской АЭС.



Он сообщил, что до 2026 года необходимо провести работы еще на $150 млн.



"В целом, в график укладываемся, в 2026 году обратимся за продлением срока эксплуатации АЭС", - сказал он журналистам, отметив, что речь идет о повторной пролонгации до 2036 года.



Об Армянской АЭС



Армянская АЭС, единственная в регионе Южного Кавказа, расположена возле города Мецамор - примерно в 30 км к западу от Еревана. Станция является одним из основных источников электроэнергии в стране, обеспечивая до 40% общей выработки. Ее ресурс продлен до 2026 года, ведутся работы по повторной пролонгации еще на 10 лет.



Планируется в течение 8-10 лет построить новую АЭС, сейчас сравниваются различные варианты и изучается опыт партнеров из России, США, Южной Кореи. На рассмотрении армянской стороны уже находится разработанное госкорпорацией "Росатом" предварительное ТЭО строительства нового блока в 1200 МВт.



Ранее первый заместитель гендиректора Росатома Кирилл Комаров, отвечая на вопрос агентства "АРКА", заявил, что корпорация может предложить Армении ядерные реакторы мощностью от 50 до 1000 МВт. По его словам, есть, в частности, возможность из блоков в 50 МВт "собрать" реактор любой мощности.





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16:49 04.11.2024