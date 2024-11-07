Сфера услуг в Армении за январь-сентябрь выросла на 5,9%, превысив 2,4 трлн. драмов

ЕРЕВАН, 7 ноября. /АРКА/. Объем сферы услуг в Армении за январь-сентябрь 2024 года составил 2 444 300.9 млн. драмов (в текущих ценах), увеличившись на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет республики.



При этом, в сентябре 2024 года данный показатель составил 304 775.5 млн. драмов, рост по сравнению с сентябрем прошлого года – 11,6%, а по сравнению с августом этого же года зарегистрирован спад на 2,5%.



В общей структуре сферы услуг наибольший удельный вес (30,6%) приходится на долю финансовой и страховой деятельности – объем данного сегмента по итогам девяти месяцев составил 747 925.9 млн. драмов при росте на 22% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.



Объем сектора информации и связи (доля – 17,6%) составил 430 645.3 млн. драмов при спаде на 8,4%, транспорта (доля – 11,6%) - 284 254.4 млн. драмов (спад на 13,4%), организации проживания и общественного питания (доля – 10,6%) - 257 681.8 млн. драмов (рост на 8,2%), а культуры, развлечений и отдыха (доля – 9,2%) - 224 784.5 млн. драмов (рост на 10,3%).



Сфера профессиональной, научной и технической деятельности (доля – 4,9%) выросла на 14% до 119 502.8 млн. драмов, а сфера здравоохранения и социального обеспечения населения (доля – 4,7%) показала рост на 8% до 115 587.3 млн. драмов. Сфера деятельности, связанной с недвижимостью (доля – 4,1%) увеличилась на 12,9% до 99 454.9 млн. драмов, административной и вспомогательной деятельности (доля – 3,4%) – выросла на 6,7% до 83 918.1 млн. драмов, а образования (доля – 2,4%) – на 4,9% до 59 067.5 млн. драмов. ($1 - 387.36 драма)



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10:57 07.11.2024