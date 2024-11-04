Соотношение налогов к ВВП Армении достигнет 25% в 2025 году – КГД
ЕРЕВАН, 4 ноября. /АРКА/. Правительство Армении в 2025 году планирует выполнить среднесрочный план по достижению отметки в 25% в соотношении налоговых доходов к ВВП, сказал глава комитета по госдоходам Рустам Бадасян.
"В 2023 году соотношение налогов к ВВП, составляющее 24,1%, улучшилось на 1 п.п. по сравнению с предыдущим годом", - сказал он, отметив, что в 2020 году этот показатель составлял 22,6%.
По его словам, положительная динамика зафиксирована результате экономических факторов и улучшения администрирования. -0-
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13:22 04.11.2024