Соотношение налогов к ВВП Армении достигнет 25% в 2025 году – КГД

ЕРЕВАН, 4 ноября. /АРКА/. Правительство Армении в 2025 году планирует выполнить среднесрочный план по достижению отметки в 25% в соотношении налоговых доходов к ВВП, сказал глава комитета по госдоходам Рустам Бадасян.



"В 2023 году соотношение налогов к ВВП, составляющее 24,1%, улучшилось на 1 п.п. по сравнению с предыдущим годом", - сказал он, отметив, что в 2020 году этот показатель составлял 22,6%.



По его словам, положительная динамика зафиксирована результате экономических факторов и улучшения администрирования. -0-



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13:22 04.11.2024