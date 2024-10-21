Спад в горнорудной сфере в Армении в августе был компенсирован ростом в обрабатывающей промышленности – ВБ

Спад в горнорудной сфере в Армении в августе был компенсирован ростом в обрабатывающей промышленности – ВБ

ЕРЕВАН, 21 октября. /АРКА/. Рост в сфере промышленности в Армении в августе оставался умеренным в размере 2,1%: спад на 5,5% в горнодобывающей сфере был нивелирован ростом на 3,8% в обрабатывающей промышленности из-за увеличения производства продуктов питания и сигарет в августе.

Об этом говорится в обзоре Всемирного банка «Armenia Monthly Economic Update – October 2024».

«В августе рост экономической активности замедлился до 5,6% (в годовом исчислении), по сравнению с 6,2% (в годовом исчислении) в июле. Строительство и торговля продолжили расти двузначными цифрами (16,5% и 14,9%, соответственно). Рост в сфере услуг (кроме торговли) также был высоким в августе – 9,5%, что почти вдвое превышает июльские 4,9%. Это было обусловлено ростом финансовых, страховых, гостиничных и профессиональных услуг», - говорится в исследовании.

По данным Нацстаткомитета, экономическая активность в Армении за 8 месяцев 2024 года выросла на 9%, при этом, в августе по сравнению с августом прошлого года показатель экономической активности вырос на 5,6%, а по сравнению с июлем этого же года – на 7,2%.

Объем продукции промпроизводства в Армении за январь-август 2024 года составил 1,9 трлн., увеличившись на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а в августе – 241,8 млрд. драмов. Объем произведенной продукции в горнорудной промышленности и по линии эксплуатации открытых карьеров за 8 месяцев составил 310 млрд. драмов (спад по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 8,1%), обрабатывающей промышленности – 1,3 трлн. (рост на 20,7%). ($1 - 387.16 драма) -0- 

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17:56 21.10.2024

промышленность, ВБ, Армения
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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