США вступают в новый экономический суперцикл

ЕРЕВАН, 21 октября. /АРКА/. Соединенные Штаты Америки вступают в новый экономический суперцикл, сообщает ТАССсо ссылкой на Business Insider.



По словам издания, в ходе нового суперцикла ожидается повышение ключевых ставок, а также инфляция. Уточняется, что потенциальные последствия этого отразятся как на предприятиях, так и на геополитике.



Выводы издания основаны на противоположных ожиданиям экспертов результатах финансовой политики в США.





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09:09 21.10.2024