Субсидии ЗАО "Ереванский автобус" до конца 2024 года достигнут 7,5 млрд. драмов

Субсидии ЗАО "Ереванский автобус" до конца 2024 года достигнут 7,5 млрд. драмов

ЕРЕВАН, 21 октября. /АРКА/. Размер субсидий муниципального учреждения "Ереванский автобус" из общинного бюджета к концу 2024 года достигнет 7,5 млрд. драмов. Об этом заявил столичный мэр Тигран Авинян на рабочем совещании в понедельник. 

В ответ на уточняющий вопрос мэра директор ЗАО "Ереванский автобус" Беглар Киракосян проинформировал, что с начала года из городского бюджета было выделено финансирование на порядка 5 млрд. драмов.  

"Размер субсидий с 1 января по 1 июня 2024 года составил 3 млрд 273 млн 621 тыс драмов, а с 1 июня по сегодняшний день - еще 1 млрд 806 млн драмов. Потребуется еще 2,5 млрд драмов", - сообщил он. 

Представляя планы на текущий год, Киракосян сообщил, что предусматривается оснастить системой GPS все автобусы городского транспортного парка. 

«Данные устройства будут приобретены до конца года для всех автобусов марки «Zhong Tong», а также 200 единиц автобусов «Higer» и машин малого класса GazelCity. Это позволит подключить весь подвижной состав в систему «Яндекс», обеспечив надлежащее отслеживание маршрутов общественного транспорта", - сказал пояснил он. 

По его словам, в настоящее время в пилотном порядке внедряются системы онлайн-мониторинга и видеонаблюдения за трафиком. Это, по его словам, даст возможность выявить все дефекты и упущения, получить данные о пассажиропотоке, о случаях превышения скорости, отклонениях от маршрута, остановках в непредназначенных для этого местах.

Киракосян также добавил, что из закупленной в текущем году партии из 171 автобуса «Zhong Tong» 79 уже доставлены в город. ($1 -387.25 драма)

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13:16 21.10.2024

Ереван, автобус, субсидии, GPS
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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