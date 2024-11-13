Центр армянских товаров планируется основать в Иране

ЕРЕВАН, 13 ноября. /АРКА/. Замминистра экономики РА Нарек Овакимян в рамках рабочего визита в Иран встретился с замминистра иранского министерства торговли, промышленности и рудников, руководителем Организации развития торговли Мохаммадом Али Дейганом Дехнави.



Как сообщает пресс-служба Минэкономики РА, собеседники коснулись двусторонних торгово-экономических взаимоотношений Армении и Ирана. Овакимян приветствовал задействование Торгового центра Ирана в Ереване и обсудил подробности открытия в Иране аналогичного подобного учреждения с армянскими товарами.



Участники встречи отметили важность углубления взаимодействия в рамках подписанного в Ереване меморандума о взаимопонимании по обмену товарами, а также выразили готовность проработать новые платформы.



На встрече присутствовали также генсек Минэкономики РА Айк Насибян и торговый атташе Армении в Иране Вардан Костанян.





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21:21 13.11.2024