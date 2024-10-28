В 2025 году ожидается рост экономики Армении на 5,6% - министр финансов

ЕРЕВАН, 28 октября. /АРКА/. В Министерстве финансов Армении прогнозируют, что в 2025 году экономический рост в стране составит 5,6%



"Мы ожидаем, что номинальный размер ВВП составит 11 трлн. 50 млрд. драмов, а дефлятор вырастет на 3,5%", - сказал министр финансов РА Ваге Ованнисян на обсуждениях проекта госбюджета-2025 в парламентских комиссиях.



Он указал, что по итогам 2024 года прогнозируется экономический рост в 5,8%. Доходы в текущем году вместо ранее запланированных 2 трлн. 613 млрд. драмов составят 2 трлн. 455 млрд. драмов.



"В 2026-2027 гг. ожидаем экономический рост, в среднем, в 5,5%. При условии такого роста правительство реализует свою программу и обеспечит, в среднем, 7%-ный экономический рост в период с 2021 по 2026 гг.". - сказал Ованнисян на парламентских обсуждениях госбюджета-2025.



При этом он отметил, что цели не изменились, и правительство будет стремиться обеспечить рост в 7% в 2025 году, для чего будут приложены дополнительные усилия и ускорены реформы.



Ованнисян проинформировал, что расходная часть госбюджета 2025 года составит 3 трлн. 452 млрд. драмов, доходы - 2 трлн. 873 млрд. драмов. Дефицит бюджета составит 5,5% или 609 млрд. драмов, а в среднесрочной перспективе - 3,5%.



Как отметил министр, по итогам 2025 года налоговые доходы составят 2 трлн. 759 млрд. драмов, показатель соотношения налогов к ВВП - 25%.



О госбюджете-2025



В утвержденном правительством Армении проекте госбюджета на 2025 год доходы заложены на уровне 2 трлн. 873 млрд. драмов, расходы - в размере 3 трлн. 482 млрд. драмов, дефицит - 609 млрд. драмов. Рост экономики запланирован на уровне 5,6%, средняя инфляция - 3,5%, а соотношение правительственного долга к ВВП - 53,5%. ($1 - 387.25 драма)





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13:39 28.10.2024