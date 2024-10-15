В Армении к 2030 году намерены утроить выработку в сфере солнечной энергетики – спикер

В Армении к 2030 году намерены утроить выработку в сфере солнечной энергетики – спикер

ЕРЕВАН, 15 октября. /АРКА/. В Армении намерены к 2030 году утроить выработку в сфере солнечной энергетики, обеспечив не менее 15% энергобаланса страны за счет возобновляемых источников, заявил спикер парламента РА Ален Симонян.  
 
«Возобновляемая энергетика является одним из ключевых приоритетов Армении. Благодаря 270 солнечным дням в году наша страна может превратить солнечную энергию в центральную часть энергетической стратегии. Переход к чистой энергии снижает нашу зависимость от ископаемого топлива и выбросы тепличных газов, способствуя стабильному развитию», - отметил Симонян, выступая на общих дискуссиях на полях 149-й Ассамблеи Межпарламентского союза.   
 
По его словам, наука и технологии играют важную роль в более эффективном управлении ресурсами Армении и снижении рисков, связанных с изменением климата.
 
«Прогресс в этих сферах предлагает решение наших проблем – от повышения производительности сельского хозяйства до улучшения борьбы с природными бедствиями», - сказал Симонян.  
 
Спикер парламента заявил также, что Армения настроена на снижение выбросов углекислого газа, сохранение ресурсов и стимулирование культуры экологической ответственности. 

По данным Нацстаткомитета, в Армении за январь-август текущего года объем выработки электроэнергии гелиостанциями составил 706.4 млн. кВт.ч при росте на 31,3%. Удельный вес этого сегмента в общем объеме выработки электроэнергии в стране составляет 11,6%. -0-

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16:44 15.10.2024

солнечная энергетика, выработка, гелиостанции, Симонян
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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