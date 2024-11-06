В Армении хотят ужесточить контроль над выловом форели из Севана

В Армении хотят ужесточить контроль над выловом форели из Севана

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. Комиссия НС Армении по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и охране окружающей среды в среду дала положительное заключение законодательной инициативе, предусматривающей усиление контроля над выловом форели из озере Севан. 

Законопроект правительства о внесении изменений и дополнений в закон «Об озере Севан» представил замминистра окружающей среды Ара Мкртчян. По его словам, ежегодные объемы вылова должны будут определяться на основе регулярных оценок имеющихся запасов.

«Работы в этом направлении будут проводиться дважды в год — в ноябре и июне. Приказ о допустимом объеме (квоте) вылова форели должен будет опираться на эти данные», - сказал Мкртчян, выступая на заседании комиссии. 

Озеро Севан - основной источник питьевой воды в регионе, одно из самых больших высокогорных озер Европы и Азии, расположено в самом сердце Армянского нагорья, на высоте 1914 метров. В длину, с северо-запада на юго-восток, озеро простирается более чем на 70 километров, а площадь его водного зеркала достигает почти 1,5 тысячи квадратных километров. 

Из озера берет начало единственный исток - река Раздан (приток Аракса), при этом в него впадает 28 рек, суммарная площадь бассейнов которых составляет 2776 кв. километров. К 2030 году уровень озера будет повышен до оптимальных 1903,5 м. 

 

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13:32 06.11.2024

Армения, Севан, ишхан
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